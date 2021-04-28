تقارير تركية: خزينة الزمالك تنتعش بـ4 ملايين دولار من جالاتا سراي في الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكدت تقارير إعلامية تركية، أن نادي جالاتا سراي إتخذت قرارًا نهائيًا بالتعاقد مع مصطفى محمد بشكل نهائي من الزمالك، عن طريق تفعيل بند الشراء في يوليو المقبل.

ووفقًا لما نقلته قناة أي سبور التركية، فإن فاتح تريم المدير الفني لجالاتا سراي أبلغ إدارة ناديه بتفعيل بند الشراء النهائي في عقد استعارة مصطفى محمد في الصيف المقبل.

وأوضحت القناة أن بند الشراء متاح تفعيله حتى يوم 31 ديسمبر من العام الجاري، إلا أن إدارة النادي ترغب في حسم الأمر خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت إلى أن جالاتا سراي سيرسل مبلغ قدره أربعة ملايين دولار إلى الزمالك خلال يوليو المقبل لتفعيل البند، وهو المبلغ المتفق عليه في عقد استعارة الفريق التركي لمصطفى محمد.

وكان مصطفى محمد قد انتقل إلى صفوف جالاتا سراي خلال يناير الماضي بعقد إعارة لمدة موسم ونصف الموسم، مع أحقية الشراء مقابل أربعة ملايين دولار.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن إدارة جالاتا سراي لم تحسم موقفها من ضم هنري أونيكورو نهائيًا من موناكو، في ظل تراجع مستواه خلال المباريات الأخيرة متأثرًا بوفاة والدته.