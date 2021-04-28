المصري: "ستاد الأهلي" سبّب حالة احتقان.. وإلى متى نغيب عن ملعبنا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد عدنان حلبية نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري، أن الشروع في بدء بناء ستاد الأهلي سبب حالة من الاحتقان لدى الشارع البورسعيدي، متسائلا إلى متى سيظل الفريق يخوض مبارياته خارج أرضه؟

ويستعد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لوضع حجر الأساس الخاص بـ"استاد الأهلي" يوم 1 مايو، في أول خطوة لتحقيق حلم جماهير القلعة الحمراء.

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "ملعب البلدوزر" المذاع عبر قناة الشمس، قال حلبية: "ستاد الأهلي تسبب في حالة احتقان في الشارع البورسعيدي، إلى متى سنظل نلعب خارج ملعبنا.. كفاية من 2012".

وعن رأيه في مباراة الأهلي والمصري التي جمعتهما بالجولة الـ15، أجاب: "قدمنا مباراة جيدة، لكن لازم الفريق سوء توفيق غير طبيعي، وأعتقد أن كرة الهدف الثاني كانت تسلل، قمت بإرسال لقطة الهدف إلى وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام ورد علي بأن الكرة كانت تسبق اللاعب.. لكن في وجهة نظري أنها (اوفسايد)".

وعن اهتمام بيراميدز بضم كريم العراقي، قال: "لا توجد أية مفاوضات في الوقت الحالي نهائيا، أوستن أوموتو لاعب الفريق كان مطلوبا من أحد الأندية الليبية ورفضنا رحيله وقام النادي بالتعاقد مع مهاجم من نادي آخر.. ليس لدينا استعداد للتفريط في أي لاعب خلال الفترة الحالية".

جدير بالذكر أن الأهلي حقق الفوز على المصري بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ15 من بطولة الدوري المصري الممتاز.