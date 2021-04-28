تقارير ألمانية: كلوب حدد بديل محمد صلاح في ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكدت تقارير صحفية ألمانية، أن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، حدد بديل المصري محمد صلاح أو السنغالي ساديو ماني، في حالة رحيل أحدهما عن الفريق.

وأشارت صحيفة بيلد الألمانية، إلى أن كلوب وضع جيدون سانشو جناح بوروسيا دورتموند على رأس اهتماماته خلال الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن ليفربول لن يتمكن من التعاقد مع سانشو بمبلغ يقل عن 100 مليون جنيه إسترليني، وهو ما سيكون صعبًا في ظل المعاناة المادية بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وشدد التقرير الألماني على أن الصفقة لن تتم إلا في حالة رحيل واحدًا من بين صلاح أو ماني خلال الصيف القادم، والذي سيؤدي إلى توافر مبلغ الصفقة الجديدة لليفربول.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن احتمالية رحيل صلاح عن ليفربول تعد الأقرب في ظل وجود اهتمام بضمه إلى الدوري الإسباني.