شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يواجه بوروندي وديًا في يونيو استعدادًا لتصفيات كأس العالم 2022 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توصل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، لاتفاق مع بوروندي، لخوض ودية بين الطرفين، بالقاهرة، يوم 3 يونيو المقبل.

وطلب البدري، خوض مباراة ودية لتجهيز اللاعبين قبل انطلاق تصفيات كأس العالم في التوقف الدولي المقرر له من 31 مايو حتى 14 يوني،ويستهل الفراعنة، تصفيات المونديال بمواجهتي أنجولا والجابون.

وأسفرت قرعة بطولة كأس العرب العاشرة، والتي سُحبت امس لثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة، عن مواجهات نارية، بعدما أوقعت المنتخب السعودي في مواجهة نظيره المغربي، وكذلك المنتخب المصرى ضد نظيره الجزائري.

وجاءت نتيجة القرعة، نارية؛ حيث ضمت المجموعة الأولى، منتخب قطر (المنظم للبطولة)، مع العراق، والفائز من مواجهة عمان والصومال، والفائز من مواجهة البحرين والكويت، فيما ضمت المجموعة الثانية، منتخبات، تونس، والإمارات، وسوريا، والفائز من مواجهة موريتانيا، واليمن.

وضمت المجموعة الثالثة، منتخبات، المغرب، والسعودية، والفائز من مواجهة الأردن وجنوب السودان، والفائز من مواجهة فلسطين وجزر القمر، بينما ضمت المجموعة الرابعة؛ منتخبات الجزائر، ومصر، والفائز من مواجهة لبنان وجيبوتي، والفائز من مواجهة ليبيا والسودان.