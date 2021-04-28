شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه إنبي اليوم في بطولة الجمهورية للناشئين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٦ ضيفه إنبي، اليوم الأربعاء، في المباراة التي تقام على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة التاسعة وقبل الأخيرة للمرحلة النهائية من بطولة الجمهورية.

يسعى الأهلي بقوة لتحقيق الفوز على الفريق البترولي، لكي يحافظ على حظوظه في التتويج بلقب البطولة، حيث يدخل المباراة وهو يمتلك ١٣ نقطة، بالتساوي مع الإنتاج الحربي، وبفارق نقطتين عن المقاولون العرب المتصدر.

وجمع الأهلي نقاطه من الفوز في ٤ مباريات والتعادل في مباراة واحدة والهزيمة في ٣ مباريات، حيث تعادل مع المقاولون العرب ١- ١، وفاز على الزمالك ١- صفر، وعلى الإنتاج الحربي ٢- صفر، وخسر من إنبي صفر- ٢، وفاز على المصري ٣- صفر، وعلى المقاولون العرب ٣- صفر، وخسر من الزمالك ١- ٥، ومن الإنتاج الحربي صفر- ٢، مسجلاً ١١ هدفاً مقابل ١٠ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٦ بالأهلي سيد غريب مديراً فنياً، وأسامة زكي مدرباً عاماً، وأحمد صديق مدرباً مساعداً، ومحمد فتوح مدرب حراس المرمى، وأحمد جاب الله طبيب الفريق، وعمار فتحي الإداري، وأحمد ممدوح المدلك، وطه محمد المعد البدني