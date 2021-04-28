شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتغنى بخليفة معلول بعد نجاحه في اختبار المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يعد الصاعد الواعد أحمد نبيل كوكا أكبر مكاسب الاهلى من مواجهة المصري، التي إنتهت بفوز الاول بهدفين مقابل هدف أمس الأول خاصة في ظل إجادته الكبيرة في مركز الظهير الأيسر ونجاحه في سد ثغرة غياب التونسي على معلول في هذا المركز الحساس بكتيبة موسيماني، ونجاحه في صناعة هدف فريقه الأول أمام المصري.

ونال اللاعب إشادة الجميع داخل الفريق بقيادة بيتسو موسيمانى المدير الفنى بعد ظهوره بمستوى جيد وخوضه المباراة بثقة كبيرة وعدم الرهبة إلى الآن في مختلف المواجهات التي شارك فيها مع فريقه إلى الآن، حيث خاض الأخير 5 مباريات مع الأهلي الموسم الجاري في مختلف المسابقات، وذلك بواقع 4 بالدوري، ومباراة وحيدة بالكأس، صنع خلالها هدفًا وحيدًا.

وحرص موسيمانى المدير الفنى على تهنئة اللاعب عقب المباراة وطالبهم بالتركيز خلال الفترة المقبلة وبذل قصارى جهده حتى يكون جاهز تماما للمشاركة في المباريات المقبلة ويساهم مع باقى اللاعبين في تحقيق الانتصارات والمنافسة على البطولات التي يشارك فيها الاهلى .

كان الأهلي حقق فوزًا مهمًّا على حساب المصري بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد الإسكندرية والمؤجلة من الأسبوع الـ15 لبطولة الدوري.

سجل هدفي الأهلي محمد شريف في الدقيقتين 11 و63، فيما أحرز هدف المصري عمر كمال في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع في الشوط الأول.

وبدأ الأهلي المباراة برغبة ملحة في تحقيق الفوز وبأنياب هجومية مؤثرة أثمرت عن العديد من الفرص المحققة، لينجح محمد شريف في هز الشباك بهدف مبكر، رفع من حرارة المباراة وسط محاولات مستمرة من الفريقين وفرص بالجملة أهدرت جميعها نتيجة للتسرع وعدم التوفيق.

بهذ الفوز أضاف الأهلي ثلاث نقاط غالية رفع بها رصيده إلى النقطة 36، فيما تجمد رصيد المصري عند النقطة 29.

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