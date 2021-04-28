شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد ونصف نهائي دوري الأبطال.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تقام اليوم الأربعاء 28-4-2021، عدة مباريات ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا وكأس الكونفدرالية والدوري التركي.

ويستعرض «المصري اليوم» مواعيد أبرز المباريات والقنوات الناقلة.

يحل مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفًا على باريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن منافسات نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، ويذاع اللقاء في تمام التاسعة مساءً، على قناة BEIN SPORTS 1 PREMIUM.

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ويواجه بيراميدز المصري نامونجو التنزاني على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية، وتذاع المباراة في تمام التاسعة مساءً، على قناة BEIN SPORTS 4.

ويلتقي جالاتا سراي المحترف في صفوفه جناح المنتخب المصري مصطفى محمد، نظيره قونيا سبور، ضمن منافسات الجولة الـ38 من بطولة الدوري التركي الممتاز، وتذاع المباراة في تمام السابعة والنصف على قناة BEIN SPORTS HD 1.