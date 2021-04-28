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التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

يحل مانشستر سيتي ضيفًا على باريس سان جيرمان، اليوم الأربعاء، بملعبه حديقة الأمراء، في اللقاء المنتظر بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأهل السيتي لهذا الدور بعدما تخطى بوروسيا دورتموند، بينما أطاح باريس سان جيرمان ببطل النسخة الأخيرة بايرن ميونخ.

وبحسب موقع «هوسكورد» العالمي، سيدخل الفريقان المباراة من البداية بقوتهما الضاربة.


ومن المتوقع أن يكون تشكيل الفريقين كالتالي:

سان جيرمان: نافاس، ديالو، كيمبيمبي، ماركينيوس، فلورينزي، فيراتي، باريديس، جاي، دي ماريا، مبابي،

مانشستر سيتي: إيدرسون، زينيتشينكو، دياز، ستونز، ووكر، رودري، جندوجان، دي بروين، فودين، محرز، جيسوس

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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