شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يحل مانشستر سيتي ضيفًا على باريس سان جيرمان، اليوم الأربعاء، بملعبه حديقة الأمراء، في اللقاء المنتظر بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأهل السيتي لهذا الدور بعدما تخطى بوروسيا دورتموند، بينما أطاح باريس سان جيرمان ببطل النسخة الأخيرة بايرن ميونخ.

وبحسب موقع «هوسكورد» العالمي، سيدخل الفريقان المباراة من البداية بقوتهما الضاربة.



ومن المتوقع أن يكون تشكيل الفريقين كالتالي:

سان جيرمان: نافاس، ديالو، كيمبيمبي، ماركينيوس، فلورينزي، فيراتي، باريديس، جاي، دي ماريا، مبابي، نيمار

مانشستر سيتي: إيدرسون، زينيتشينكو، دياز، ستونز، ووكر، رودري، جندوجان، دي بروين، فودين، محرز، جيسوس