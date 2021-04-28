شكرا لقرائتكم خبر عن شكوى الزمالك ضد الترجى والمولودية مهددة بالتجميد فى هذه الحالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت شكوى الزمالك المقدمة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم كاف، للتأكيد على حدوث تراخى فى مباراة الترجى التونسى ومولودية الجزائر فى الجولة الأخيرة بدور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، والتى انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، ليودع الفارس الأبيض البطولة رغم الفوز العريض على تونجيث السنغالى، مهددة بالتجميد.

وتسلم مسئولو الكاف الشكوي بشكل رسمي وتتم دراستها حاليا من جانب مجلس الإدارة والتحقيق فيها، وحال استيفاء الشكوي لكل المستندات والأوراق المطلوبة ستتم إحالتها للجنة الانضباط لاتخاذ القرار المناسب فيها أما فى حالة عدم استيفاء الشكوي للمطلوب سيتم تجميدها فورا.

واستعان مسئولو نادى الزمالك بمستندات خاصة فى الشكوى، عبارة عن 5 مباريات ليراجعها كاف عبر خبير مختص للتأكد من صحة الشكوى، وهى مباريات الترجى والزمالك فى مصر وتونس والمولودية والزمالك فى مصر والجزائر وأخيرا مباراة الترجى والمولودية في تونس.

ومقاطع فيديو لعدد كبير من نجوم التحليل في الوطن العربي وليس مصر فقط تتضمن التأكيد على عدم صحة ما حدث في مباراة الترجي والمولودية من حيث أداء الفريقين خاصة في الشوط الثاني.

ولقطات خاصة من مباراة الترجي والمولودية توضح رعونة بعض اللاعبين فى إنهاء الهجمات، وكذلك رعونة مدافعى بطل تونس في التصدي لهجمات المولودية بشكل واضح للجميع.