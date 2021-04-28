شكرا لقرائتكم خبر عن راحة إجبارية للاعبى الأهلى خوفا من السقوط البدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اضطر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة بيتسو موسيماني إلى منح لاعبيه راحة من التدريبات، اليوم الأربعاء، على أن يستأنف الفريق الأحمر تدريباته بدءا من غد الخميس استعدادا لمواجهة الجونة يوم الجمعة المقبل والمؤجلة من الأسبوع الـ15 من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز.

وفاز الأهلى على المصرى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 13 من عمر الدوري.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مرانا وحيدا غدا الخميس قبل مواجهة الجونة، حيث الدخول في معسكر مغلق استعدادا لخوض المباراة.

تأتي رغبة الجهاز الفني في منح راحة للاعبين رغم ضيق الوقت خشية من الإجهاد والإرهاق البدني، في ظل ضغط المباريات الشديد ولعب مباراة كل 72 ساعة، وفضل الجهاز الفني منح لاعبيه قسط من الراحة قبل دخول دوامة المباريات القوية سواء بالدوري وأبرزها ضد الاتحاد السكندري والزمالك ثم مباراتي ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويخشى الأهلى من إجهاد لاعبيه قبل المباريات الحاسمة والفاصلة وما يترتب عليه من تعرضهم للإجهاد والاستهلاك البدنى ويحدث هبوط حاد فى معدلاتهم البدنية، لذا يحاول الجهاز الفني منح اللاعبين قسط من الراحة على فترات.