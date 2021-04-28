شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رقمية.. 16 بطولة تزين مسيرة شيكابالا مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تذخر الكرة المصرية بالكثير من الأرقام المميزة التى حفرها نجوم الساحرة المستديرة بالاجتهاد والمثابرة، لإسعاد الجماهير المصرية الذواقة إلى الكرة الجميلة، دون الوقوف على انتماء محدد أو فريق بعينه، ورقم اليوم هو أحد الأرقام المميزة لمحمود عبد الرزاق شيكابالا قائد نادي الزمالك وأحد نجوم الكرة المصرية أصحاب المهارة المميزة.

محمود عبد الرازق "شيكابالا" ولد فى 5 مارس لعام 1986 بقرية "الحصايا" بمحافظة أسوان، ثم تدرّج فى فرق الناشئين بالزمالك وانضم للفريق الأول وكان عمره 15 عامًا و8 أشهر فقط، شيكابالا فاز مع الزمالك ببطولتى دورى 2003 و2004، و5 بطولات كأس مصر2002، 2008 و2013 و2016 و2019، وكأس السوبر الأفريقى 2003 و2020، وفاز بكأس السوبر المحلى 2020 ومع منتخب مصر فاز ببطولة كأس العالم العسكرية 2007، وكأس الأمم الأفريقية 2010، ودورة حوض وادى النيل 2011.

ربما كان شيكابالا اللقب الأبرز فى مسيرته الكروية، ولكن صاحب الاسم الحقيقى هو لاعب زامبيا السابق "ويبستر شيكابالا"، هو من مواليد مارس لعام 1965، كان مهاجما مُتميزا يلعب لنادى نيكانجا رينجرز، شارك مع المنتخب الزامبى فى أولمبياد سيول 1988، وشارك فى مباراة إيطاليا الشهيرة التى انتهت بفوز منتخب الرصاصات النحاسية بأربعة أهداف نظيفة، فى مباراة تألق فيها النجم التاريخى لزامبيا "كالوشا بواليا" وسجل آنذاك ثلاثة أهداف.