«رجعتونى لذكريات قديمة».. الخطيب يشيد باستاد الإسكندرية بـ«رسالة بخط يده» (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - «رجعتونى لذكريات قديمة».. بهذه العبارة استهل الكابتن محمود الخطيب (بيبو)، رسالة بخط يده يشيد فيها بمستوى استاد الإسكندرية الرياضي وذلك على خلفية حضوره مباراة فريقه النادى الأهلى ونظيره المصرى في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء أمس.

وحرص «الخطيب»، خلال حضوره المباراة من الاستاد على توجيه الشكر للقائمين على الاستاد برئاسة الدكتور محمد عبدالرازق، وكتب رسالة نصية بخط يده جاء فيها:«الاعزاء إدارة ستاد الاسكندرية الرياضى اسعدني التواجد في هذا الاستاد التاريخى ورجعت لذكريات قديمة والملعب ممتلئ بالجماهير ويارب تعود هذه الايام لأن الملعب بالجماهير مختلف تماما».

وتابع الخطيب:«يجب أن أثنى على إدارة استاد الاسكندرية لارضية الملعب الرائعة ولما لمسته من اهتمام بالغ بكل ارجاء الملعب والاستاد دعواتي بدوام التوفيق والنجاح».

وحضر المباراة مع الخطيب اللواء محمود أبوعمرة مدير أمن الإسكندرية، والحاج عامر حسين رئيس منطقة الإسكندرية لكرة القدم، والمهندس احمد جابر العضو المنتدب لشركة مياه الشرب .

"رجعتونى لذكريات قديمة" .. "الخطيب" يشيد باستاد الاسكندرية الرياضى بـ"رسالة بخط يده" (صور)

"رجعتونى لذكريات قديمة" .. "الخطيب" يشيد باستاد الاسكندرية الرياضى بـ"رسالة بخط يده" (صور)