شكرا لقرائتكم خبر عن صراع النجوم يشعل موقعة سان جيرمان وسيتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ستكون المواجهة المرتقبة، الأربعاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي الإنجليزي وضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي صراعاً مثيراً بين فريقين يضمان نخبة من أفضل لاعبي العالم في عالم كرة القدم الأوروبية.

وليس خفياً على أحد أن كلا الناديين يسعيان بقوة في السنوات الأخيرة للفوز بلقب دوري الأبطال، بل يمكن القول إنه الهدف الأسمى لهما، لكن حتى الآن لم ينجح أياً منهما في بلوغ الهدف المنشود مع أن سان جيرمان كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيقه الموسم الماضي قبل أن يسقط في النهائي أمام بايرن ميونيخ الألماني، أما سيتي، فكانت أفضل نتيجة له وصوله إلى نصف النهائي عام 2016 حين توقف مشواره على يد عملاق المسابقة ريال مدريد الإسباني.

والمفارقة أن وصول سيتي إلى نصف نهائي تلك النسخة كان على حساب منافسه المقبل سان جيرمان بالفوز عليه في ربع النهائي 1-صفر إياباً على استاد الاتحاد بعد تعادلهما ذهاباً في باريس 2-2.

والآن وبعدما وقعا في مواجهة بعضهما للمرة الثالثة قارياً، ستكون الفرصة قائمة أمامهما لبلوغ النهائي والحصول على فرصة الفوز باللقب المنشود.

وبعيداً عن تشارك الأهداف، ستكون المواجهة قمة في الإثارة بين فريقين هجوميين يعجان بالنجوم وبقيادة مدربين محنكين يعرفان بعضهما جيداً هما الإسباني بيب جوارديولا من ناحية سيتي، والأرجنتيني ماوريسبو بوكيتينو من الجهة المقابلة.

وقال بوكيتينو: «بالنسبة لي، إنها مباراة بين فريق وآخر، ليست مباراة شخصية، عندما تتحدث عن جوارديولا، فأنت تتحدث عن أحد أفضل المدربين في العالم إن لم يكن أفضلهم».

ويدخل الفريقان اللقاء المرتقب بمعنويات مرتفعة، لاسيما سيتي القادم من تتويج بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بالفوز في النهائي على فريق بوكيتينو السابق توتنهام 1-صفر الأحد، ويسير سيتي بثبات أيضاً نحو استعادة لقب الدوري الممتاز من ليفربول بما أنه يتقدم بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه، جاره اللدود مانشستر يونايتد، فيما يخوض سان جيرمان صراعاً حامياً مع ليل من أجل الاحتفاظ بلقب الدوري الفرنسي الذي يتصدره الأخير بفارق نقطة عن نادي العاصمة قبل أربع مراحل على نهاية الموسم.

وأقر جوارديولا، الفائز باللقب مرتين كمدرب لبرشلونة عامي 2009 و2011، بأن المواجهة مع سان جيرمان ستكون صعبة للغاية، قائلاًً «من شبه المستحيل أن تسيطر عليهم طيلة الدقائق التسعين، علينا إنهاء مراجعة الفريق جيداً». وسيعول بوكيتينو الأربعاء على جسارة مهاجمه الفذ مبابي، وموهبة النجم الآخر البرازيلي نيمار والأرجنتيني أنخيل دي ماريا والألماني دراكسلر والإيطالي فيراتي، فيما يملك سيتي ترسانة من النجوم يتقدمهم دي بروين ورحيم ستيرلينج وفودين وسيلفا وجوندوجان وغيرهم.