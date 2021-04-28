شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الكرة بالإنتاج الحربى يتعرض لأزمة صحية شديدة ويدخل فى غيبوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض خالد مهدى مدير الكرة بنادى الإنتاج الحربى لأزمة صحية شديدة أدت لدخوله فى غيبوبة وفقد الوعى، وتم نقله إلى مستشفى المعلمين بالجزيرة لتلقى العلاج فى العناية المركزة حتى استقرار حالته الصحية.

وأكد وليد مهدى مدير إدارة الملاعب بنادي بيراميدز أن شقيقه مدير الكرة بالإنتاج تعرض لأزمة صحية طارئة مساء الثلاثاء أدت لدخوله فى غيبوبة، وتم وضعه تحت الملاحظة فى العناية المركزة.

ويتولى خالد مهدى مدير الكرة بنادى الإنتاج منذ الصعود من دورى الدرجة الثانية، وتواجد مع كل الأجهزة الفنية التى تعاقبت على تدريب الفريق الحربى فى السنوات الماضية، ويعد من أبرز مديرى الكرة الناجحين فى الكرة المصرية.