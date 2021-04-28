شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. حميد أحداد يزأر فى قيادة هجوم الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم حميد أحداد نجم هجوم الزمالك، أوراق اعتماده من جديد لجماهير القلعة البيضاء بعد حالة التوهج الكروي التي يعيشها اللاعب مؤخراً ليسجل في مباراتين متتاليتين، بعدما تناثرت الأنباء عن اقتراب اللاعب من الرحيل عن الفريق لعدم قناعة المدير الفني للزمالك، باتريس كارتيرون، بامكانيات أحداد الفنية.

ونجح المغربي في استعادة الثقة المفقودة في إمكانياته سواء من مدرب الزمالك أو من الجماهير بعدما سجل هدفاً في فوز الزمالك على الإنتاج الحربي بثنائية نظيفة في المباراة قبل الماضية، قبل أن يسجل هدفين جديدين في فوز الزمالك برباعية مقابل هدف على البنك الأهلي.

وبلغ إجمالي مشاركات أحداد مع الزمالك في الموسم الجاري 13 مباراة، سجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدفاً أخر لزملاءه بالفريق الأبيض.

أحداد بدأ مسيرته الكروية مع نادي الدفاع الحسني الجديد، حيث شارك في 66 مباراة، وسجل 20 هدفاً وصنع 5 أهداف أخرى، ولفت بتألقه أنظار مسئولي القلعة البيضاء لينضم إلى الزمالك في موسم 2018/2019.

وبعد موسم غير موف مع القلعة البيضاء حيث شارك في 23 مباراة وسجل هدفاً واحداً، أعير أحداد إلى نادي الرجاء ليستعيد بريقه من جديد ويشارك مع الفريق المغربي في 30 مباراة ويسجل 9 أهداف ويصنع 3 أهداف أخرين، قبل أن يعود مجدداً إلى الزمالك ليتألق في أخر مباراتين.



حميد احداد



حميد احداد



حميد احداد



حميد احداد



حميد احداد مع بدر بانون مدافع الأهلى فى منتخب المغرب



حميد احداد



حميد احداد



حميد احداد



حميد احداد



حميد احداد



حميد احداد



حميد احداد