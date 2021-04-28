شكرا لقرائتكم خبر عن مصر على رأس مجموعة قبل قرعة تصفيات أمم أفريقيا للكرة الشاطئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إجراءات قرعة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الشاطئية السنغال 2021، التى ستجرى غدا الخميس، وسيقوم بسحب القرعة مدير المسابقات بالاتحاد الأفريقى خالد نصار.

وأعلن "كاف" وضع السنغال الدولة المضيفة للبطولة على رأس المجموعة الأولى، فيما سيكون منتخب مصر للكرة الشاطئية، الفريق الأعلى تصنيفًا وفقًا لنتائج كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الشاطئية 2018، على رأس المجموعة الثانية.

وستجرى قرعة تصفيات بطولة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية بين الفرق الستة الأخرى، وهى المغرب وتنزانيا والكونغو الديموقراطية وأوغندا وموزمبيق والفائز من مدغشقر وسيشل، لتوزيعها على المجموعتين.