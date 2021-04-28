شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤجل ملف ضم حارس مرمى خلال ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو النادي الأهلي تأجيل فكرة التعاقد مع حارس مرمى خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة بعدما ظهر على لطفي حارس مرمى الفريق بمستوى جيد خلال مباراة القمة الأخيرة بالدوري، ورغم أن مسئولو الأهلي كانوا قد بدأوا رحلة التفاوض مع أكثر من حارس مرمى لكن المستوى الجيد الذي ظهر به على لطفي في مباراة الزمالك يوم الأحد قبل الماضي ونجاحه في التصدي لركلة جزاء وإنقاذ الأهلي من عدة فرص مُحققة جعل الإدارة تؤجل خطوة ضم حارس جديد.

ومن المقرر أن يُبقي الأهلي على الثنائي محمد الشناوي وعلى لطفي ، فيما سيتم تحديد مصير الحارس الثالث مصطفى شوبير مع نهاية الموسم الجاري سواء بإعارته لأحد الأندية المحلية أو الأبقاء عليه ليكون الحارس الثالث في الفريق.

ومن المقرر أن تناقش لجنة التخطيط للكرة بالأهلي التى يترأسها محسن صالح هذا الملف مع الجهاز الفني للفريق خلال الفترة المقبلة ومعه باقي ملفات الفريق الكروية وأبرزها تدعيمات الفريق المقترحة خلال ميركاتو الصيف المقبلة.