شكرا لقرائتكم خبر عن نجم أولمبى .. رمضان درويش بطل عالمى فى صالات الجودو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجم أولمبى، هو بروفايل تعريفى عن أحد اللاعبين الذين نجحوا فى التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، للتعرف على كيفية تأهله ومشواره مع اللعبة التى يمارسها والبطولات، وكذلك تفاصيل عن حياة اللاعبين، نجم اليوم هو رمضان درويش لاعب منتخب الجودو.

تأهل رمضان درويش إلى أولمبياد طوكيو من خلال الرانك العالمى والنقاط التى جمعها من المشاركة فى البطولات خلال الفترة الماضية.

بدأ درويش ممارسة الجودو فى سن صغيرة، وتدرج فى اللعبة حتى وصل إلى العالمية، وسبق له المشاركة فى أولمبياد لندن 2012، وتم تكريمه من رئاسة الجمهورية أكثر من مرة وحصل على وسام الرياضة من الدرجة الأولى.

حقق درويش العديد من الميداليات فى مختلف البطولات وهى 14 ذهبية و10 فضيات، بالإضافة إلى 12 برونزية بمختلف البطولات الأفريقية والعربية وبطولات العالم والجائزة الكبرى وبطولات الجراند سلام والجراند برى. وكانت آخر بطولة توج بها ذهبية البطولة الأفريقية التى أقيمت فى مدغشقر ديسمبر الماضي.