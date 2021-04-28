صالح جمعة: غالي كان "بيضرب".. وعبدالله رفض الأهلي بسبب معلول

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أكد صالح جمعة لاعب الفريق الأول بنادي سيراميكا كليوباترا، أنه عرض على شقيقه عبد الله مدافع الزمالك الانضمام إلى صفوف الأهلي في وقت سابق، مضيفا أن حسام غالي "قدوة" لكنه كان "بيضرب" في بعض الأحيان.

وخلال تصريحات في ضيافة برنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي يُعرض في شهر رمضان عبر قناة "القاهرة والناس" أمس الثلاثاء، قال جمعة: "حسام غالي قدوة فنيا (كابتني)، لم يسبق لي أن شتمه أو سبه لكن سبق وحدثت مشادات بيننا وقمت بالرد عليه".

وأضاف: "(عمري ما شتمت غالي)، ما يعيبه العصبية الزائدة، وإذا حدث أمر لا يعجبه خلال التدريبات ربما يقوم بدفع اللاعب في صدره أو ذراعه".

وبسؤاله عما إذا كان الأمر مجرد "هزار"، أجاب: "لما بيتعصب كان ساعات بيمد ايده عادي".

وعن علاقته بمحمد أبو تريكة لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، قال: "أخاف من أبوتريكة لأنه حتى عندما يخرج عن شعوره يتحدث باحترام، (كان بيخليني مكسوف أبص له)".

وبسؤاله عما إذا كان عرض على شقيقه عبد الله الانضمام للأهلي، أجاب: "نعم سبق وعرضت عليه الأمر، لكنه رفض بسبب وجود علي معلول بين صفوف الأهلي".

وتابع: "عبد الله يرى أنه سعيد في نادي الزمالك، وخائف من عدم اللعب أساسيا وجلوسة على مقاعد البدلاء في حالة انتقاله للأهلي".

ووجه لاعب الأهلي السابق نصيحة لمحمود عبد المنعم "كهربا" قائلا: مشكلة كهربا الأخيرة ليس لها علاقتي بي تماما، مشادة بينه وبين المدير الفني للأهلي، والله العظيم قلت لكهربا لا تكرر نفس السيناريو، لن تجد أفضل من الأهلي إذا رحلت عنه".