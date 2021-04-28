مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة لها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

تقام اليوم الأربعاء، العديد من المباريات الهامة سواء في الدوريات الأوروبية أو الأفريقية، فمن المقرر أن يلتقى مانشستر سيتي الإنجليزي مع باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، بينما يخوض بيراميدز مباراة سهلة أمام نامونجو التنزاني في كأس الكونفدرالية.

وسيحل مانشستر سيتي ضيفا على باريس سان جيرمان في ملعب الأمراء، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأهل سيتي إلى نصف النهائي بعد الفوز على بوروسيا دورتموند بنتيجة 4-2 في مباراتي الذهاب والإياب، بينما أقصى باريس سان جيرمان نظيره بايرن ميونيخ حامل اللقب.

على الجانب الآخر، يخوض بيراميدز مباراة سهلة ضد نامونجو التنزاني في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

وحسم الفريق المصري بطاقة تأهله إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية بعدما جمع 9 نقاط خلف الرجاء المغربي برصيد 15 نقطة.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

دوري أبطال أوروبا

9:00- باريس سان جيرمان x مانشستر سيتي.

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports 1 HD Premium).

كأس الكونفدرالية

9:00- بيراميدز x نامونجو.

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 4).

11:00- الصفاقسي x جراف دي داكار.

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 3).

11:00- الرجاء x نكانا.

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 4).

7:00- أتليتك بلباو x بلد الوليد.

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 1).

الدوري التركي

7:30- جالاطا سراي x قونيا سبور.

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports Fr 4 HD max، beIN Sports HD 1 TR).