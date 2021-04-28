شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز في مواجهة "تحصيل حاصل" أمام نامونجو التنزانى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق بيراميدز نظيره نامونجو التنزانى فى التاسعة مساء اليوم، الأربعاء على ملعب الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية، في مباراة "تحصيل حاصل" حيث ضمن الفريق السماوى التأهل لربع نهائي البطولة، بعد الفوز على نكانا الزامبى في عقر داره.

وضمن بيراميدز التأهل لربع نهائى الكونفدرالية بعدما وصل للنقطة 9 فى المركز الثانى بعد الرجاء المغربى صاحب الـ 15 نقطة، وفى حال خسارة بيراميدز من نامونجو وفوز نكانا الزامبى على الرجاء فى الجولة الأخيرة سيصل الفريق الزامبى للنقطة 9 إلا أن بيراميدز سيتأهل بفارق المواجهات المباشرة.

ويرغب الجهاز الفنى لبيراميدز بقيادة الأرجنتينى رودلفو أروابارينا فى منح عدد من اللاعبين الأساسيين راحة من المشاركة أمام نامونجو، نظرًا لكونها مباراة "تحصيل حاصل" واستغلالها لإراحة عدد من اللاعبين الذين يُعانون من ضغط المباريات فى الفترة الأخيرة، حيث من المنتظر أن يتم منح رمضان صبحى وعبد الله السعيد وشريف إكرامى راحة من المشاركة الأساسية في اللقاء، مع الاعتماد على بعض العناصر الأخرى.

ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من.. أحمد الشناوى في حراسة المرمى، في الدفاع أحمد أيمن منصور - محمد حمدي - أحمد سامي – طارق طه، خط الوسط: إيريك تراوري – محمود حمادة - أحمد توفيق - نبيل دونجا – إسلام عيسى، في الهجوم دودو الجباس.

ويسعى الجهاز الفني لبيراميدز في استغلال مواجهة الفريق التنزانى من أجل تجهيز كافة العناصر مع تطبيق خطة اللعب التي سيواجه بها نظيره الزمالك في المباراة المقرر لها يوم الأحد المقبل بمسابقة الدورى.

وتم إسناد مهمة تحكيم اللقاء لطاقم تحكيم من بوركينا فاسو بقيادة الحكم جون أوتارا، ويعاونه سيدير تياما المساعد الأول، وحبيب سانو المساعد الثاني، وفينسينت كابوري الحكم الرابع، ويراقب المباراة ريتشارد أوباري من كينيا، والمنسق العام أليكسندر أسانتي من غانا.