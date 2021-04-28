شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. الحضري يسجل هدفا تاريخيا فى مرمى كايزر تشيفز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الأهداف الخادة في تاريخ الكرة المصرية، ذلك الذي سجله عصام الحضري مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، وهو من الأهداف النادرة لحراس المرمى المصريين.

سجل عصام الحضري، حارس الأهلي الأسبق، هدفًا لا يُنسى في مرمى كايزر تشيفز، بعدما سدد كرة قوية من أمام منطقة جزاء مرماه، من ركلة حرة مباشرة، مستغلًا خروج حارس مرمى كايزر تشيفز، الذي حاول اللحاق بالكرة إلا أنها سكنت الشباك.

فى الدقيقة 65 من أحداث المباراة احتسب الحكم ركلة حرة غير مباشرة للأهلى أمام منطقة جزاء الفريق الأحمر، ويقول عصام الحضرى عن الهدف: "طوال حياتى عندما أضع حلما أو هدفا أمام عينى أسعى لتحقيقها وطالما حلمت وأنا صغير أن أحرز هدفا فى مباراة رسمية، مثلما الحال فيما وصلت إليه فى عالم كرة القدم"، وأضاف السد العالي: "قبل المباراة بفترة كان موسم الحج وكان والدى ووالدتى فى الحج وطلبت منهما أن يدعوا لى بإحراز هدف فى أى مباراة، ولم يكن فى حساباتى ولا فى توقعى وقتها أن يأتى يوم وأحرز هدف ومن كل تلك المسافة".

وعن الهدف قال الحضرى أيضا: "كنا متقدمين 2/1 والفريق الجنوب أفريقى ضاغط وكاد يتعادل، وحصلنا على ركلة حرة من تسلل امام منطقة الجزاء، وشاهدت الحارس متقدم أمام المرمى فطلبت من هادى خشبة ووائل جمعة الابتعاد عن الكرة وسددتها بدون تردد، مخالفا تعليمات مانويل جوزيه ومختار مختار اللذين طلبا منى تمرير الكرة لزملائي.

واختتم الحضرى تصريحاته مؤكدا أنه من توفيق الله ودعوات والديه أن تصطدم الكرة بالعارضة والحارس المنافس وتدخل المرمى، لأنها لو لم تلمس حارس المنافس لن تحسب وفقا لقوانين كرة القدم لأنها ركلة حرة غير مباشرة.