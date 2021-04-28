شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يدخل معسكرا مغلقاً استعداداً للزمالك في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل اليوم الأربعاء، فريق المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، معسكراً مغلقاً بالجبل الأخضر، في إطار استعدادات ذئاب الجبل لمباراة الزمالك المرتقبة، المقرر إقامتها مساء غداً الخميس ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري العام، ومن المقرر أن يعلن النحاس عن قائمة المباراة بعد المران الأخير مساء اليوم.

ورصد مسئولو المقاولون العرب، مكافآت استثنائية للاعبي الفريق من أجل تحقيق الفوز على نادي الزمالك، حيث يطمح ذئاب الجبل إلى مواصلة الصحوة التي بدأت في المباراة الماضية أمام وادي دجلة، من أجل تحسين وضعهم بالجدول.

وتتضمن لائحة المقاولون العرب صرف مكافآت استثنائية في حالة فوز الفريق على أي من قطبي الكرة المصرية، الأهلي أو الزمالك.

وحذر عماد النحاس، المدير الفني للمقاولون العرب، لاعبى الفريق من أى تجمعات خلال الأيام الماضية أو التهاون فى تطبيق الإجراءات الاحترازية، خوفاً من تعرض أى لاعب بالفريق للإصابة بفيروس كورونا، قبل اللقاء المهم الذى ينتظره المقاولون أمام نادى الزمالك مساء الخميس المقبل بالدورى العام.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 13 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 18 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 18 مباراة، حيث فاز المقاولون في 5 مباريات وتعادلوا في 3 أخرى، وتلقوا الهزيمة في 10 لقاءات، وسجل لاعبو المقاولون 18 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً أخر.

من جانبه، أعرب عماد النحاس مدرب المقاولون العرب، عن سعادته بالفوز الثمين الذي حققه فريقه على وادي دجلة، مشدداً على ذلك الفوز يعد بمثابة 6 نقاط، متمنياً أن تستمر صحوة الفريق لتصحيح وضعهم بالجدول في المباريات المقبلة.