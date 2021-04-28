شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهي أزمة الجهاز الطبي خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهي مسئولو نادي الزمالك خلال الساعات القليلة القادمة، أزمة مستحقات الجهاز الطبي للفريق الكروي بقيادة الدكتور محمد أسامة، والتي ظهرت على الأفق مؤخرا.

وعقد مسئولو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك جلسة مع أعضاء الجهاز الطبي بالفريق الكروي، شهدت التأكيد على صرف المستحقات خلال ساعات قليلة ليتم غلق هذا الملف بشكل نهائي، حيث يستحق للجهاز الطبي الحصول على رواتب متأخرة.

وعقد الجهاز الطبى بنادى الزمالك، جلسة مع أعضاء اللجنة التنفيذية فى النادى، منذ قرابة الشهرين للمطالبة بالحصول على مستحقاتهم المتأخرة، حيث لم يتقاضى الجهاز الطبى مرتباتهم منذ فترة، ومن بين تلك المستحقات مكافآت فوز الزمالك بالكونفدرالية الأفريقية والتى حصل عليها الجميع فيما عدا الجهاز الطبى.

وتراجع محمد أسامة، طبيب فريق الزمالك، عن فكرة الاستقالة من منصبه التي كانت تسيطر عليه خلال الأيام الماضية.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك، تراجع محمد أسامة عن رغبته في الرحيل بعدما كان قد استقر على تقديم استقالته، وأضاف المصدر أن سبب تفكير أسامة في الرحيل هو شعوره بالضيق من بعض التصرفات داخل النادي وتحديدا الفريق الأول، بخلاف تأخر بعض مستحقاته المالية مثل راتب شهرين مكافآت المباريات السابقة.