ميكالي يتجاهل جماهير الهلال، ويهدي الفوز على أجمك إلى اللاعبين!

تجاهل المدرب البرازيلي “روجيرو ميكالي” جماهير الهلال، ليهدي الفوز على أجمك الأوزبكي، في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا، إلى اللاعبين.

وتعرض ميكالي لموجة من الانتقادات اللاذعة، عقب الخسارة الفاضحة التي مُني بها الهلال أمام استقلال دوشنبه الطاجيكي في الجولة الماضية بنتيجة (4-1).

وعلى ما يبدو أن ميكالي لم ينس اللحظات الصعبة التي مر بها خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب ردة الفعل القوية من جانب جماهير الهلال.

وصرح ميكالي في المؤتمر الصحفي عقب مباراة أجمك: “سعيد للغاية برد فعل اللاعبين بعد الهزيمة في الجولة الماضية، أتقدم بالتهاني لهم، وجميعهم بذلوا جهودهم قدر استطاعتهم”.

وأكمل: “لا يوجد شيء صعب يستطيع إيقاف الهلال، وانتصارنا اليوم جاء بعد تعب، كما أننا في الفريق، نلعب كمجموعة واحدة تهدف إلى مواصلة الانتصارات والتأهل نحو الدور القادم في صدارة المجموعة”.

واستطرد: “أقوم بإجراء التغييرات وفق الظروف المتاحة خلال المباراة، لذلك ليس بالضرورة إجراء تعديلات معينة في كل لقاء، لأن كل شىء متوقف على ما يحدث خلال مجريات اللعب”.

ومن جانبه وجه عبدالله عطيف رسالة إلى جماهير الهلال، وقال: “أبارك لجماهير الهلال الفوز بالنقاط الثلاث ونعدهم بالأفضل في المباريات القادمة ومواصلة الفوز”.

واختتم عطيف حديثه: “نحن عقدنا العزم بيننا كلاعبين في عدم الخسارة والتعاون للفوز في مبارياتنا المقبلة، لإرضاء جماهيرنا وهم يستحقون”.