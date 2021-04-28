توخيل: أهدرنا فرصة قتل ريال مدريد في الشوط الأول!

عبر المدير الفني لنادي تشيلسي توماس توخيل عن خيبة أمله بسبب فشل مهاجميه في قتل ريال مدريد خلال الشوط الأول من مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ليلة أمس الثلاثاء.

توخيل يرى أن فريقه استحق أكثر من نتيجة 1/1 بعد كم الفرص الهائل الذي لاح لفريقه في النصف ساعة الأولى من اللقاء الذي استضافه ملعب ألفريدو دي ستيفانو في أجواء ماطرة.

وانتهت مباراة الذهاب من نصف نهائي ريال مدريد وتشيلسي بالتعادل الإيجابي 1/1، بعد أن افتتح الأمريكي كرستيان بوليسيتش النتيجة في الدقيقة 15 للبلوز، قبل أن يدرك الفرنسي كريم بنزيمة التعادل لريال مدريد في الدقيقة 28 من المباراة.

وقال توخيل في حديث نشرته شبكة سكاي سبورتس البريطانية “‏لا أعرف. لديّ شعور بأنه كان علينا الفوز في الشوط الأول، ربما كان بإمكاننا حسم هذه المباراة في وقت مبكر جدًا في النصف ساعة الأولى عندما كنا أقوياء جدًا”.

وألمح توخيل أن ضغط المباريات بين كأس الاتحاد الإنجليزي والدوري المحلي ثم دوري الأبطال أدى إلى تراجع مردود فريقه في الشوط الثاني، قائلاً “اللقاء تغير في الشوط الثاني وتحول إلى مباراة تكتيكية، ويمكن أن تشعر بأننا كنا مُتعبين بعض الشيء، وقد عانينا اليوم من ذلك. إذا كان لدينا يوم آخر للتعافي لكان بإمكاننا الحفاظ على الشدة. علينا أن نتعايش مع 1-1”.

‏ وتابع توخيل “لعبنا شوط أول بقوة كبيرة، ولسوء الحظ، كنا غير محظوظين ونفتقر إلى الهدوء ولكننا كنا أقوياء للغاية، بعدها استقبلنا هدفًا من كرة ثابتة. هذه هي القصة إلى حد كبير. نحن نؤمن بأنفسنا وما يتطلبه الأمر لتقديم أفضل أداء”.

‏وحول ما اذا كان يشعر بالقلق إزاء غياب النجاعة الهجومية، أوضح مدرب تشيلسي بقوله “حسنًا، ندافع معًا كفريق. نحن ندافع دائمًا ككتلة مع 11 لاعبًا، لذلك لا أشعر أننا نشير بأصابع الاتهام إلى أحد.”

واستطرد قائلاً “كان التحدي هو عدم القلق لفترة طويلة، والندم لفترة طويلة. فعلنا ذلك بالشوط الثاني ودافعنا بشكل جيد للغاية. لقد عانينا بدنيا.”

‏وعن طريقة لعب زين الدين زيدان، أوضح توخيل أنه توقع إمكانية لعب ريال مدريد بهذا النهج التكتيكي، وقال “كنا نعلم أن ريال مدريد أنهوا المباراة الأخيرة بـ 5-3-2 وكان هناك احتمال أن يتأقلموا مع التشكيلة. على الرغم من أنني اعتقدت أنهم سيبقون في 4-3-3. لقد رأينا التشكيلة، وأجرينا حديثًا سريعًا في غرفة الملابس، مثل من عليه أن يفعل هذا وذاك. كان علينا التكيف.”

وختم توخيل كلامه بالتعبير مرة أخرى عن خيبة أمله من نتيجة الشوط الأول، حيث قال: “لقد كانت نتيجة مخيبة للآمال إلى حد كبير في الشوط الأول ومن المهم أننا حافظنا على هدوئنا ولم نفقد الثقة.”