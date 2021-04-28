الميركاتو الصيفي 2021 | الأزمة المالية وظهور يوفنتوس..ديباي يبتعد عن برشلونة!

تواجه أهم صفقات برشلونة في الميركاتو الصيفي 2021 “ممفيس ديباي” خطر الانهيار مع تفاقم الأزمة المالية وظهور يوفنتوس على خط المفاوضات مع ممثلي اللاعب.

كشفت وسائل إعلام فرنسية من بينها ليكيب، منتصف هذا الأسبوع، أن مستقبل المهاجم الهولندي ممفيس ديباي بعيد عن الدوري الفرنسي بشكل مؤكد بداية من الموسم المقبل، إلا أن هذا لا يعني تحقيقه لحلم التوقيع لنادي برشلونة.

وقالت صحيفة إل موندو ديبورتيفو الكتالونية، إن “ماثيو أليماني” المدير الرياضي الجديد لنادي برشلونة، قد إلتقى في وقت سابق مع ممثلي ممفيس ديباي الذي سينتهي عقده مع ليون الفرنسي الصيف القادم، إلا أنه قدم مبلغ مالي لم يرض اللاعب أو ممثليه، حيث بلغت قيمته نصف ما تم تقديمه خلال شهر أكتوبر الماضي لإبرام الصفقة في الميركاتو الشتوي 2021.

وأضافت الصحيفة “انخفاض عرض برشلونة يعزى إلى الأزمة المالية الناجمة عن فيروس كورونا التي ضربت كرة القدم العالمية منذ سنة خلت، إلا أن ذلك قد يجعل المهاجم الذي يحلم بالانضمام لمدربه السابق في منتخب هولندا رونالد كومان يراجع حساباته”.

وبالإضافة إلى تراجع العرض المالي المقدم من نادي برشلونة، فمن المرجح، وحسب صحف إيطالية، دخول نادي يوفنتوس على الخط للتعاقد مع ممفيس ديباي، ما يرجح فشل انضمامه إلى رفاق ليونيل ميسي خلال الميركاتو الصيفي 2021.

ويطمح فريق أندريا بيرلو إلى تعزيز خط الهجوم، في ظل المستقبل المبهم للثلاثي كرستيانو رونالدو وباولو ديبالا و ألفارو موراتا، مع السيدة العجوز.