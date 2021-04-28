زيدان بعد السقوط في التعادل: تشيلسي فريق قوي، والنتيجة عادلة!

اعترف مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان بقوة فريق تشيلسي الإنجليزي بعد السقوط في فخ التعادل أمامه بمباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء 27 أبريل في مدريد، مؤكدًا في الوقت ذاته أن فريقه لن يرفع الراية البيضاء وسيعمل على الفوز في غرب لندن الأسبوع المقبل.

وقال زين الدين زيدان بعد المباراة “تشيلسي فريق قوي جدا، لم يصل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا صدفةً، لكن يتعين علينا الذهاب إلى لندن والتسجيل هناك من أجل العودة بالفوز والتأهل”.

ووصف زيدان التعادل مع تشيلسي بالعادل، قائلاً “النتيجة عادلة فالمباراة كانت معقدة والمستوى متقارب، لكن مباراة العودة ستكون مباراة أفضل وأصعب في نفس الوقت”.

‏واعترف زين الدين زيدان بالبداية الصعبة لفريقه في أول 15 دقيقة من المباراة، وحلل ما حدث بقوله “في الشوط الأول واجهنا صعوبات ولكن في الشوط الثاني تحسنا وصححنا الأخطاء، لعبنا ضد فريق جيد وسريع في الهجوم. اللاعبون هم الأهم في المنظومة مع كل هذا الذي بذلوه اليوم. نحن نلعب في نصف النهائي ضد خصم جيد جدًا وكان علينا أن نعاني”.

‏وزاد ” كان علينا تغيير بعض الأمور بين الشوطين، أخبرت اللاعبين بأن يكونوا أقرب إلى بعضهم البعض عند الضغط، وفي الشوط الثاني قدمنا أداءً أفضل وأحكمنا سيطرتنا على الكرة، في النهاية كان التعادل نتيجة عادلة”.

وختم ‏زيدان حديثه “نحن بحاجة إلى الجميع في خط الهجوم خلال المباراة القادمة، وهذا ما نحاول القيام به. نحن نواجه فريق يصعب الوصول إلى مرماه بسهولة، نحن على قناعة بما نقوم به ولن نسجل ثلاثة أو أربعة أهداف في كل مباراة”.