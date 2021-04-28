جدول ترتيب مجموعة الأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا «سقوط الدحيل يشعل المنافسة»

تعرف على جدول ترتيب مجموعة الأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا، بعد نتائج مباريات اليوم الثلاثاء 27-4-2021، ضمن الجولة الخامسة.

أشعل سقوط الدحيل القطري أمام الشرطة العراقي بنتيجة (2-1)، المنافسة في المجموعة الثالثة، والتي تضم الأهلي السعودي واستقلال طهران الإيراني.

وكان من المتوقع حسم إحدى بطاقتي التأهل لفريق من الثلاثي، الدحيل القطري أو الأهلي السعودي أو استقلال طهران الإيراني، بعد الجولة الخامسة.

ولكن مع خسارة الدحيل القطري أمام الشرطة العراقي، وتعادل الأهلي السعودي مع استقلال طهران الإيراني بنتيجة (0-0)، جعل الحسم يتأجل إلى الجولة السادسة والأخيرة.

وتقام الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم الجمعة القادم، حيث يلتقي الدحيل مع الأهلي، واستقلال طهران مع الشرطة.

وسيحتاج استقلال طهران الإيراني نقطة واحدة فقط من أمام الشرطة من أجل حجز مقعده في دور الـ16، في حين سيتأهل الفائز من المواجهة الثانية بين الدحيل والأهلي، وفي حالة التعادل سيتم الإحتكام إلى المواجهات المباشرة.

جدول ترتيب مجموعة الأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا