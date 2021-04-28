شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتى ضيفًا ثقيلًا على باريس سان جيرمان فى ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى باريس سان جيرمان الفرنسى مع مانشستر سيتى الإنجليزى، فى التاسعة من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، على ملعب بارك دى برانس، فى إطار ذهاب دور نصف نهائى بطولة دورى أبطال أوروبا.

ويسعى فريق باريس سان جيرمان، تحت قيادة الأرجنتينى ماوريسيو بوتشيتينو، لمواصلة عروضه القوية التى يقدمها فى دورى الأبطال، والتى كان آخرها عندما أطاح فى دور الثمانية بالعملاق البافارى بايرن ميونيخ، حامل لقب النسخة الماضية، بعدما تغلب عليه فى مباراة الذهاب خارج ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يخسر فى مباراة العودة بهدف نظيف، وبذلك تعادل الفريقان بنتيجة إجمالية 3 /3، وتأهل سان جيرمان مستفيدًا بقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

ويبحث رفاق كيليان مبابى عن تحقيق الفوز فى مباراة اليوم بأكثر من هدف، لتسهيل مهمة الفريق فى مباراة العودة التى ستقام على ملعب الاتحاد يوم 4 مايو المقبل، ويطمح العملاق الباريسى فى بلوغ المباراة النهائية، للعام الثانى على التوالى، فى ظل رغبته فى الفوز بلقب البطولة، لتعويض خسارة الفريق فى نهائى النسخة الماضية أمام بايرن ميونيخ بهدف نظيف. ويدخل النادى الباريسى المباراة وهو مكتمل الصفوف، بعد تأكد جاهزية مبابى للمشاركة فى اللقاء، عقب تماثله للشفاء من الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة ميتز فى مسابقة الدورى الفرنسى، ومن المتوقع أن يخوض باريس سان جيرمان المباراة بتشكيل مكون من فى حراسة المرمى: كيلور نافاس، خط الدفاع: كورزاوا – كيمبمبى – كيرير – فلورينزى، خط الوسط: باريديس – فيراتى – هيريرا، خط الهجوم: نيمار – مبابى – سارابيا.

وفى المقابل يدخل فريق مانشستر سيتى، تحت قيادة الإسبانى بيب جوارديولا، مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعد نجاحه يوم الأحد الماضى فى التتويج ببطولة «كابيتال وان»، عقب تغلبه على توتنهام بهدف نظيف، فضلاً عن النتائج المميزة التى يُقدمها الفريق فى مسابقة الدورى الإنجليزى «البريميرليج» واقترابه من الفوز باللقب، حيث يحتاج الفريق إلى حصد 6 نقاط من 5 مباريات المتبقية بصرف النظر عن نتائج الفرق الأخرى. ويحلم مانشستر سيتى بالوصول للمباراة النهائية لدورى الأبطال للمرة الأولى فى تاريخه على حساب باريس سان جيرمان، والتتويج بلقب البطولة. وكان السيتى قد تأهل إلى دور نصف النهائى بعد تغلبه على فريق بوروسيا دورتموند الألمانى بأربعة أهداف مقابل هدفين فى مجموعة المباراتين. ومن المتوقع أن يخوض الفريق الإنجليزى مباراة اليوم بتشكيل مكون من، فى حراسة المرمى: ستيفين، خط الدفاع: كانسيلو – دياز – لابورت – والكر، خط الوسط: فيرناندينهو – جوندوجان – دى بروين، خط الهجوم: رياض محرز- ستيرلينج – فودين.