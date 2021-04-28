شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز في «نزهة كروية» أمام نامونجو بدور المجموعات للكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز فى التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوى بالتجمع الخامس، فريق نامونجو التنزانى، فى إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الرابعة لدور المجموعات من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وستكون مباراة اليوم «تحصيل حاصل» للفريقين، وذلك بعدما ضمن بيراميدز التأهل إلى دور الثمانية للبطولة الإفريقية، عقب فوزه على فريق نكانا الزامبى بهدف نظيف فى الجولة الماضية، ليتأهل كثانى المجموعة برصيد 9 نقاط، بفارق 6 نقاط عن الرجاء المغربى صاحب الصدارة، ويأتى الفريق الزامبى فى المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ونامونجو فى المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.

ويدخل فريق بيراميدز المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح فى استعادة ذاكرة الانتصارات مرة أخرى، عقب فوزه فى آخر مباراتين على حساب نكانا الزامبى بهدف نظيف، والاتحاد السكندرى بهدفين نظيفين، فى المباراة التى أقيمت بينهما السبت الماضى ضمن مؤجلات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

وينوى الأرجنتينى رودلفو أروابارينا، المدير الفنى للنادى السماوى، منح الفرصة لبعض اللاعبين البدلاء للظهور أمام بطل تنزانيا، بعد ضمان التأهل إلى الدور المقبل، ولإعطاء أكبر قسط من الراحة للاعبين الأساسيين، بعد تعرضهم للإجهاد نتيجة ضغط المباريات فى الفترة الأخيرة، سواء فى البطولة الإفريقية أو مسابقة الدورى الممتاز.

ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أحمد الشناوى، خط الدفاع: طارق طه، أحمد أيمن منصور، عبدالله بكرى، أحمد توفيق، خط الوسط: محمود حمادة، عمر جابر، وأمامهما الثلاثى: محمد فاروق، إسلام عيسى، إبراهيم حسن، خط الهجوم: دييجو رولان. وتم إسناد مهمة تحكيم اللقاء لطاقم تحكيم من بوركينا فاسو بقيادة الحكم جون أوتارا، ويعاونه سيدير تياما المساعد الأول، وحبيب سانو المساعد الثانى، وفينسينت كابورى الحكم الرابع.