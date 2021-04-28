شكرا لقرائتكم خبر عن «لجنة الزمالك» تحتوى أزمة كارتيرون ونبيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتوت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون نادى الزمالك، برئاسة عماد عبدالعزيز، الأزمة التى تفاقمت خلال الساعات الماضية، بين الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالقلعة البيضاء، وأسامة نبيه، المدرب العام للفريق، والتى كادت أن تشعل الأمور داخل قلعة ميت عقبة، عقب قيام أسامة نبيه بالاعتذار عن عدم الاستمرار فى منصبه بالفريق بسبب الخلافات مع المدير الفنى الذى بدوره طلب رحيل المدرب العام وذلك قبل ساعات من مواجهة الفريق للبنك الأهلى مساء أمس الأول فى بطولة الدورى العام.

وتواصل مسؤولو اللجنة مع أسامة نبيه لإقناعه بالتواجد فى معسكر الفريق، وبالفعل توجه نبيه للمعسكر، كما تواصل مسؤولو اللجنة مع باتريس كارتيرون وتحدثوا معه فى الأزمة وطالبوه بإنهائها حافظا على استقرار الفريق، وبالفعل تحدث كارتيرون وأسامة نبيه فى المعسكر أثناء تناول وجبة السحور ثم عقب المحاضرة الفنية يوم المباراة، لتهدأ الأمور قليلا داخل الفريق، مع وعد من مسؤولى اللجنة بإنهاء الأمر بشكل كامل خلال الساعات المقبلة.

من جانبه، أكد أسامة نبيه أنه لا يفكر فى الرحيل عن منصبه خلال الفترة الحالية، وقال نبيه، إنه لا يشغل نفسه بأى أمور خارج الملعب، مؤكدا أن تركيزه فى الوقت الحالى هو الحفاظ على مسيرة الفريق فى بطولة الدورى، وأتم المدرب العام للزمالك: «مستمر فى منصبى بشكل طبيعى ولا أفكر فى الرحيل». من ناحية أخرى، سادت حالة من الارتياح داخل الفريق، بعد الفوز على البنك الأهلى بنتيجة 4-1، وتقديم أداء جيد خلال الشوط الأول مع بعض التحفظات على الأداء خلال بعض فترات الشوط الثانى من المباراة.

وعن المباراة قال أسامة نبيه إن الفوز فى لقاء البنك الأهلى كان مهما، مضيفا أن الفريق حقق المطلوب من المباراة بحصد الثلاث نقاط، واعترف نبيه بأن الأداء انخفض فى الشوط الثانى معللا ذلك بسبب الحالة البدنية فى ظل ضغط المباريات لكن الأهم هو تحقيق الفوز.

فيما أكد باتريس كارتيرون أن أداء الفريق أمام البنك الأهلى كان رائعا فى الشوط الأول، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يستمر بهذا المستوى فى كل المباريات.

أضاف كارتيرون: «تعليمات التسديد لركلات الجزاء هى ترتيب واللاعب رقم 2 هو من طلب من اللاعب رقم 1 التسديد وهو ما وافق عليه ولا أزمة فى هذا الأمر، مشددا على أن الأداء فى الشوط الثانى تراجع بسبب شعور بعض اللاعبين بالإجهاد والبعض فضل الحفاظ على طاقته البدنية، تحدثت مع بعض اللاعبين بين الشوطين لمعرفة مدى حالتهم، واللاعبون أكدوا قدرتهم على الاستمرار وهناك رغبة فى زيادة عدد الأهداف لأن الفريق المنافس يسجل أهدافا كثيرة». وعن تألق حميد أحداد بتسجيل هدفين أمام البنك الأهلى كشف كارتيرون: «أعرف حميد جيدا ولعب فى الرجاء المغربى، وحميد أكثر اللاعبين جاهزية فى مركز الهجوم لكن ذلك لا يعنى أن اللاعبين الآخرين لن يحصلون على فرصة، الباب مفتوح أمام كل اللاعبين». كما كشف كارتيرون عن حقيقة خلافه مع أسامة نبيه المدرب العام قائلا: «لا توجد أى أزمات، لكن كان هناك أمر مزعج فى الفترة الماضية بأن أخبار النادى كثيرة فى وسائل الإعلام، واتخذت قرارا بعدم الإدلاء بأى تصريحات قبل الحصول على موافقة منى، الفريق المنافس يستطيع حماية لاعبيه والتكتم على أسرار الفريق وهو ما أحتاجه فى الزمالك».

وعن لقطة يوسف أوباما واحتفاله بهدفه قال كارتيرون: «لم أعاقب لاعبى الزمالك بعد الخسارة من الأهلى وبالتالى لن أعاقب لاعبا على طريقة احتفاله، ليس مطلوبا منى أن أعاقب لاعبا لمجرد احتفال، وكان يعانى من ضغوط بعد مباراة الأهلى».

ويستأنف الفريق تدريباته استعدادا لمواجهة المقاولون العرب غدا الخميس فى بطولة الدورى العام، وسادت حالة من الغموض موقف محمود حمدى الونش، مدافع الفريق الذى تعرض لكدمة قوية خلال مواجهة البنك الأهلى، وخضع اللاعب لاختبار طبى مساء أمس لكنه يحتاج لبعض الوقت.

فى شأن مختلف، كشف حمادة عبدالبارى، المدير الإدارى للفريق الأول لكرة اليد بالزمالك، عن تقديم القلعة البيضاء احتجاجًا رسميا إلى الاتحاد المصرى لكرة اليد، بخصوص إشراك النادى الأهلى اللاعب إبراهيم المصرى، فى نهائى كأس مصر، وهو يعانى من الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد عبدالبارى أن الاحتجاج الذى قدمه الزمالك، مرفقا معه كل الأدلة التى تثبت إصابة اللاعب إبراهيم المصرى قبل المباراة، مضيفاً أنه ثبت أيضا أن اللاعب مصاب بكورونا وذلك بعد ظهور إيجابية المسحة الخاصة به والتى خضع لها مع المنتخب الأول وتم استبعاده من معسكر المنتخب.