شكرا لقرائتكم خبر عن موسمياني يعتذر عن تدريب جنوب أفريقيا ويقرر الاستمرار في قيادة فريق الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى الجدل حول استمراره فى قيادة القلعة الحمراء، وأعلن رسميا الاعتذار عن عرض تولى قيادة منتخب جنوب إفريقيا، مشددا على احترامه لتعاقده مع النادى الأهلى والذى يستمر حتى نهاية الموسم المقبل معربا عن آماله فى نجاح من يتولى قيادة منتخب بلاده الملقب بـ«بافانا» بالنجاح فى مهمته. وشهدت الفترة الماضية حالة من القلق فى النادى الأهلى فى ظل ما تردد عن محاولات إقناع وزير رياضة جنوب إفريقيا مواطنه ميتسو بالاعتذار عن عدم الاستمرار فى قيادة الأحمر، خاصة أنه كان أفضل المرشحين لقيادة البافانا وما أثار شكوك الأهلى الفترة الماضية ما نشره موقع اتحاد جنوب إفريقيا عبر حسابه على تويتر بشان تأجيل إعلان اسم المدير الفنى الجديد للأسبوع المقبل،

وهو ما جعل لجنة التخطيط تتواصل مع موسيمانى الذى أبلغهم بإغلاق ملف الرحيل، وهو ما أثار الارتياح، خاصة أن لجنة التخطيط كانت تعتبر رحيل المدير الفنى فى ذلك التوقيت سيكون له تأثير سلبى كبير على الفريق، خاصة أن الفترة المقبلة تشهد ارتباطات عديدة ومتتالية على الصعيدين المحلى والقارى. وعلى صعيد آخر يبذل الجهاز الطبى للفرق الكروى الأول جهودا كبيرة لتأهيل المصابين بعد أن أصبح عددهم- قبل مواجهة المصرى البورسعيدى أمس- كبيرا، منهم: جونيور أجايى، على معلول، محمود وحيد، بدر بانون، أيمن أشرف، كريم نيدفيد، محمد محمود ومحمود متولى، حمدى فتحى، واشتكى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة أكثر من مرة من الإجهاد الشديد الذى يواجهه اللاعبون نتيجة ضغط المباريات. وفى سياق مختلف فريق شباب النادى الأهلى لكرة اليد، مواليد 2002، توج بلقب بطولة كأس مصر، بعد أن نجح فى الفوز على نظيره الزمالك فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين بنهائى البطولة.