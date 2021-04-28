شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الجليل: موسيماني «حطم» مروان محسن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى محمد عبدالجليل، نجم الأهلي والزمالك الأسبق، أن الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بصماته لم تظهر مع الفريق بشكل كامل حتى الآن.

وقال محمد عبدالجليل، في تصريحات تليفزيونية: «موسيماني بصماته غير واضحة حتى الان، من الممكن أن نرى أداء الأهلي جيد في مباراة، وسيئ للغاية في مباراة أخرى».

وأضاف: «أنا حتى الآن لست مقتنعًا بالمدرب الجنوب أفريقي، أداء الأهلي كان جيد بعد توليه المسؤولية الفنية، لأنه كان شغل السويسري فايلر، مدرب الفريق السابق».

وواصل: «موسيماني حطم مروان محسن، وكان هيحطم محمد شريف لولا تدخل مسؤولي الأهلي»، مضيفُا: «من الأفضل أن يخرج مروان محسن للإعارة في الفترة الفترة المقبلة».