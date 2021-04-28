شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبدالجليل: كهربا يشارك بالعند في الزمالك.. وطاهر محمد طاهر أفضل منه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد محمد عبدالجليل، نجم الأهلي والزمالك الأسبق، محمود كهربا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد المستوى الذي ظهر عليه خلال مباراة المصري البورسعيدي.

وقال محمد عبدالجليل، في تصريحات تليفزيونية: «كهربا ظهر بمستوى سيئ في مباراة المصري، ولا يستحق التواجد في التشكيل الأساسي».

وأضاف: «كهربا يشارك بشكل أساسي مع الأهلي بالعند في نادي الزمالك»، مضيفا: «طاهر محمد طاهر أفضل منه في الوقت الحالي».

وواصل: «كهربا كان موقوف لمدة شهر، كيف يعود ويشارك بشكل أساسي مع الأهلي بعد المشاكل التي افتعلها اللاعب في الفترة الماضية».