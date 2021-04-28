شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يخضع لاختبارات رابيد تيست اليوم استعدادا لمواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع لاعبو نادي الجونة، والجهازين الفني والإداري، وعمال غرف الملابس لتحاليل رابيد تيست اليوم الأربعاء للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي المقرر لها الجمعة المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ورفض الجهاز الفني لفريق الجونة خوض أي مباريات ودية قبل مواجهة الأهلي، المقرر لها التاسعة والنصف مساء يوم 30 أبريل الجاري في الدوري الممتاز هذا الموسم.

وقرر رضا شحاته، المدير الفني للجونة، الاستمرار في التدريبات اليومية لرفع الكفاءة البدنية والفنية للاعبين استعدادا لمواجهة الأهلي، ورفض الجهاز الفني الاتفاق على أي مباريات ودية في هذه الفترة تجنبا لإرهاق اللاعبين أو تعرضهم للإصابات قبل المواجهة الهامة في الدوري.

ويسعى الجونة لتضميد جراحه، بعد الخروج الصادم من كأس مصر أمام أسوان، والفشل في التأهل لدور ربع النهائي من المسابقة التي كان يعول عليها الفريق الساحلي من أجل ترويض أول ألقابه المحلية.

في سياق متصل، ينتظر مسئولو نادي الجونة، التقرير النهائي لـ رضا شحاته المدير الفني للفريق، لحسم احتياجات النادي الساحلي من الصفقات في الميركاتو الصيفي المقبل، وكذلك قراره النهائي بشأن قائمة الفريق هذا الموسم.

وكشف مصدر مسئول بنادي الجونة، أن المدير الفني لم يتحدث مع الإدارة بشأن التفاوض مع الزمالك لتمديد إعارة عمر السعيد المعار من الفريق الأبيض في الانتقالات الشتوية الأخيرة ولنهاية الموسم الجاري.