نائب المصري: هدف الأهلي الأول جاء من لمسة يد على محمد شريف

الشارقة - اميمة ياسر - قال محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي إن فريقه كان الطرف الأفضل في المباراة التي جمعته بالنادي الأهلي وشهدت خسارة المصري (1-2) في الجولة 15 في الدوري.

وأضاف "الخولي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الماتش" المذاع عبر فضائية "صدي البلد": المصري لعب المباراة، والأهلي فاز بها، وضعناهم في وسط ملعبهم لمدة 90 دقيقة تحت الضغط.

وتابع: المصري قدم أفضل مبارياته هذا الموسم، لكن الحكام يرون ما لم نره غالباً، هدف محمد شريف الأول من لمسة يد واضحة وضوح الشمس.

وأستطرد :خسرنا 3 نقاط كانت قريبة للغاية، وكنا قد رصدنا مكافآت استثنائية للاعبين في حالة تحقيق الفوز على الأهلي لتشجيعهم على الانتصار.

وأختتم "الخولي" حديثه قائلا : لا أتفق مع كلام موسيماني في المؤتمر الصحفي بأن تفوق المصري يعود إلى راحته عدد أيام أكبر مقارنة بالأهلي، ما يقوله مجرد تبرير للأداء الممتاز للمصري.