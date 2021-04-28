بثنائية شريف.. الأهلي يحقق فوزاً صعباً ومثيراً على المصري بهدفين مقابل هدف

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق الأهلي فوزاً هاماً وصعباً على فريق المصري بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ستاد الإسكندرية، والمؤجل من الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تقدم الأهلي عن طريق لاعب محمد شريف في الدقيقة 11، قبل أن يعادل النتيجة للمصري اللاعب عمر كمال عبدالواحد في الدقيقة 46.

وفي الشوط الثاني أحرز محمد شريف الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 63 ، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

وبهذا الفوز، يرتفع رصيد الأهلي من النقاط إلى 36 محتلاً المركز الثاني، بينما تجمد رصيد المصري عند النقطة 29 محتلاً المركز الرابع.

ودخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وسعد سمير و أحمد نبيل كوكا وعمرو السولية وأكرم توفيق وأفشة وحسين الشحات ومحمود كهربا ومحمد شريف.

فيما دخل المصري اللقاء بتشكيل مكون من: أحمد دعدور، كريم العراقي، أحمد شوشة، أجمد شدي، حسن علي، فريد شوقي، عمرو موسى، سعيدو سنبوري، أحمد رفعت، أحمد جمعة، عمر كمال.