شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يبدأ اليوم الاستعداد للجونة ..وبدر باون يشارك في المران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني لفريق الأهلي ملف مباراة المصري التى أقيمت أمس، الثلاثاء، والمؤجلة من الجولة الـ15 لبطولة الدوري الممتاز، ويبدأ الفريق اليوم الاستعداد لمواجهة الجونة المقرر لها الجمعة المقبل في الدوري الممتاز، وأغلق موسيماني ملف صفحة المصري وطالب لاعبيه بالتركيز فيما هو قادم بسبب ضغط المباريات .

ويشارك بدر بانون، لاعب الأهلي في مران الليلة حسب تأكيدات الجهاز الطبي للفريق حيث فضّل الجهاز الفني استمرار إراحة اللاعب من تدريبات الفريق التى سبقت مباراة المصري على أن ينتظم في التدريبات ‏بصورة طبيعية بعد مواجهة المصري، في بداية تحضيرات الفريق لمواجهة الجونة.

وحصل بدر بانون على راحة من التدريبات قبل مواجهة إنبي الأخيرة؛ للتخلص من حالة ‏الإجهاد بعد مشاركته بشكل أساسي مع الفريق خلال الفترة الماضية، ووفقًا للبرنامج الذي ‏يقوم الجهاز الفني بتنفيذه مع اللاعبين في ظل ضغط المباريات.‏

على صعيد متصل ، قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالأهلي إن ‏حمدي فتحي، لاعب الفريق، يشارك في التدريبات الجماعية، بجبيرة طبية ‏كنوع من الوقاية له، لحين اكتمال جاهزيته بنسبة 100% للوجود مع الفريق في المباريات ‏الرسمية.

وكان الجهاز الطبي قد أعلن في وقت سابق أن حمدي فتحي يغيب عن المشاركة مع الفريق ‏لفترة تصل إلى شهرين منذ توقيت إجراء الجراحة، وشارك حمدي فتحي في التدريبات اليومية التي أقيمت على ملعب التتش، وفقًا للبرنامج الذي ‏يقوم بتنفيذه بعد خضوعه لجراحة في الكوع خلال مشاركته مع المنتخب الوطني.‏