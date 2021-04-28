شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهتان قويتان فى ثانى أيام الدورة المجمعة لنهائيات سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم، الأربعاء، مواجهتان قويتان على صعيد الجولة الثانية من الدورة المجمعة الثانية لنهائيات دورى سيدات كرة اليد على صالة حسن مصطفى.

ويلتقى اليوم الزمالك مع سبورتنج والشمس مع الأهلى، قبل أن تختتم المنافسة غدا الخميس بلقاءات بين كل من الشمس مع الزمالك والأهلى مع سبورتنج.

وتُوج فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى مؤخرا بلقب كأس مصر للموسم المحلى 2020 /2021 على صالة حسن مصطفى، بعد الفوز على غريمه التقليدى الزمالك بنتيجة 26/ 23 فى النهائى.

كما توج مؤخرا فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك بلقب بطل دورى المحترفين للموسم المحلى 2020/2021 بالفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 17/18، فى إطار لقاء القمة الفاصلة التى أقيمت مساء الإثنين، لتحديد بطل دورى المحترفين على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.