شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات لا تنسى في رمضان (16).. الأهلي يصعق الاتحاد الليبي بهدف عكسي ويتأهل لنهائي الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 لقرائه الأعزاء، سلسلة حلقات عن أهم مباريات الفرق والمنتخبات المصرية في شهر رمضان، سواء كانت تلك المباريات في المنافسة المحلية أو المنافسات القارية، خاصة أن اللقاءات التي أقيمت في هذا الشهر الكريم، تحتفظ بذكريات كبيرة لدى الجماهير المصرية، التي تستمتع بسهراتها أمام الوجبات الكروية الدسمة، وتبقى عالقة في أذهانها لسنوات طويلة.

وفي هذه السلسلة نستعرض حلقات من التاريخ الكروي للكرة المصرية في رمضان، وحلقتنا اليوم عن واحدة من أهم تلك المباريات وهي:

الأهلي يصعق الاتحاد الليبي بهدف عكسي ويتأهل لنهائي الأبطال

في ليلة رمضانية مثيرة، نجح فريق الأهلي في التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2007 للمرة الثالثة على التوالي بعد فوزه على الاتحاد الليبي 1/0 في لقاء الإياب للدور قبل النهائي باستاد القاهرة.

وسجل هدف اللقاء الوحيد المدافع الليبي وسام الحمادي بالخطأ في مرماه (ق19)، وشهد المباراة جمهور مصري كبير ساند الأهلي بحماس طوال الوقت، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

بدأت الخطورة من الأهلي حتى استطاع إحراز هدف التقدم بخطأ جسيم من مدافع ليبي عندما ارسل جلبرتو عرضية من الجهة اليسرى في قلب منطقة الجزاء وسط ارتباك دفاعي من لاعبي الاتحاد حتى وصلت إلى رأس وسام الحمادي لتباغت الجميع وتغير اتجاهها وتسكن الشباك ليكون هدف التقدم للأهلي وكان يقصد إبعادها خارج الملعب.

ثم بدأ فريق الاتحاد التخلي عن الدفاع والإغلاق وهدد الأهلي بتسديدة قوية من كرة ثابتة عن طريق يوها لانجلي لكن تصدى لها بكل براعة عصام الحضري.

وتبادل الفريقان السيطرة وبدأت المباراة تأخذ الشكل الحماسي، ثم أضاع فلافيو هدفاً محققاً في (ق37) عندما تلقى كرة مشتتة من الدفاع جعلته منفرداً بالمرمى وسددها لكنها وجدت سمير عبودي الحارس الليبي الذي أخرجها ركنية بأعجوبة.

وتوالت بعدها الفرص عندما أرسل جلبرتو عرضية متقنة كعادته في (ق38) إلى فلافيو لكنه أضاعها فوق المرمى بعد التحام مع الحارس الليبي والمدافعين.

وفي (ق41) أضاع عماد متعب فرصة أخرى محققة عندما اخترق منطقة الجزاء وسدد كرة بالقرب من المرمى لكنها ذهبت بجانب القائم بقليل لتكون واحدة من الفرص الخطرة لاصطحاب الرداء الأحمر.

قبل نهاية الشوط الأول بثوان شهدت منطقة جزاء الاتحاد ارتباكا دفاعيا وتشتيتا يفتقد التركيز لتصل الكرة إلى محمد بركات لاعب الأهلي الذي وضعها ساقطة على المرمى لكن أنقذها الحارس المتألق سمير عبود.

ثم بدأ الشوط الثاني بضغط قوي من الأهلي بغية إحراز هدف ثان يصعب المهمة على الاتحاد، وفي (ق56) أرسل جلبرتو عرضية خطيرة من جهة اليسار قابلها فلافيو بقدمه وسددها بجانب القائم خطيرة جداً وضاعت وسط ذهول الجميع.

هدأت المباراة بعض الشيء وأجرى برانكو المدير الفني للاتحاد تبديلاته كاملة على فترات، وكان تبديله الاول اضطرارياً عندما اخرج حارسه المتألق سمير عبود للاصابة وادخل بدلاً منه مفتاح غزالة ثم اخرج وليد الخطروشي وادخل علي رحومة.

ورد مانويل جوزيه بتدخلات تكتيكية عندما ادخل المدافع وائل جمعة واخرج محمد ابوتريكة ، وبذلك تحول بركات إلى وسط الملعب وحل مكانه شادي محمد وتولى وائل جمعة مركز المساك بدلاً من شادي.

ثم خذل كوليبالي مدربه حينما ضرب احمد السيد مدافع الأهلي بدون كرة مما دعا الحكم الغاني الكس اكوتي لطرده بعد مشاورة حكم الراية، واعترض كوليبالي على القرار بإشارات خارجة وجهها لجمهور الأهلي وهو في اتجاهه لغرفة خلع الملابس ليكمل الاتحاد المباراة بعشرة لاعبين وتصعب المهمة عليه.

وأراد جوزيه إضاعة الوقت عندما أجرى تغييران قبل نهاية المباراة عندما ادخل حسن مصطفى بدلاً من محمد بركات ورضا الويشي بدلاً من عماد متعب. ثم يطلق الحكم صفارته معلناً نهاية المباراة بفوز وتأهل الأهلي للمرة الثالثة على التوالي ليقابل النجم الساحلي الذي تأهل على حساب الهلال السوداني.