شكرا لقرائتكم خبر عن 21 دولة تشارك فى البطولة العربية للرماية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنظم مصر البطولة العربية للرماية، التى تنطلق خلال الفترة من 1 وحتى 12 يونيو المقبل، على ميادين نادى الصيد 6 أكتوبر والمركز الأوليمبى بالمعادى، بمشاركة أكثر من 300 رامٍ ورامية من مختلف أنحاء الوطن العربى. وتقام البطولة بمشاركة 12 دولة عربية، تتنافس فى منافسات المسدس والبندقية ضغط الهواء، وكذلك الخرطوش على الميادين المصرية المؤهلة لاستضافة أكبر الأحداث العالمية، وتضاف هذه البطولة إلى سلسلة البطولات المميزة التى تحتضنها مصر، خصوصا بعد النجاح الباهر فى استضافة بطولة العالم الأخيرة على ميادين نادى الصيد 6 أكتوبر، والتى نالت إشادة عالمية رغم ظروف جائحة كورونا إلا أنها خرجت فى أفضل صورة.

وأعرب الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته باستضافة البطولة العربية، مشيرًا إلى أنها من البطولات المميزة، خصوصا أنها تجمع الأشقاء العرب فى مصر وتفتح المجال لمنافسة شريفة بين الرماة من مختلف أنحاء الوطن العربى.