شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية بطولة زملكاوية.. 2003 اللقب الأول والوحيد من كأس العرب للأندية الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك نادى الزمالك مكانة رياضية وكروية كبيرة، سواء داخل مصر أو على صعيد دول أفريقيا أو فى مختلف الدول العربية، حيث يعتبر الزمالك هو أحد قطبى الكرة المصرية بالتاريخ والبطولات والإنجازات وما قدمه للكرة المصرية والعربية من نجوم ساهموا فى رفع اسم مصر عاليا فى المحافل الدولية.

وحصل الزمالك على مدار تاريخه على العديد من البطولات ، سواء الدورى أو الكأس أو دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية وغيرها من البطولات بمسماها الجديد والقديم، حيث حقق نادى الزمالك عبر تاريخه الطويل منذ تأسيسه عام 1911 وحتى الآن 97 بطولة على مدار 110 سنوات.

ويرصد ”الخليج 365” فى السطور التالية حكاية بطولة زملكاوية، من خلال سرد قصة اللقب الأول والوحيد للقلعة البيضاء بكأس العرب للأندية الأبطال موسم 2003 ..

أقيم نهائي كأس العرب للأندية الأبطال موسم 2003 يوم 20 يوليو، بإستاد القاهرة الدولي، وجمعت المباراة بين الزمالك المصري والكويت الكويتي.

نجح الزمالك في تحقيق الفوز بالمباراة بنتيجة 2-1 ليحقق لقبه الأول والوحيد بكأس العرب للأندية الأبطال.

أحرز هدفي الزمالك أحمد صالح ومحمود محمود بينما سجل لبطل الكويت وقتها البرازيلي أليساندرو أوليفيرا.

تولي الإدارة الفنية للزمالك في المباراة البرتغالي فينجادا والذى خاض اللقاء بتشكيل مكون من عبد الواحد السيد في حراسة المرمي وإبراهيم حسن ومحمد صديق ووائل القباني وبشير التابعي وطارق السيد وأحمد صالح وتامر عبد الحميد وطارق السعيد وحسام حسن وحازم إمام بينما شارك كبدلاء في اللقاء الثلاثي محمود محمود وعبد الحليم علي وسامح يوسف.