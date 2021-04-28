شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الأحمر يستقر على اعتزال اللعب دوليا عقب أولمبياد طوكيو المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأعلن الأحمر، عن قرار فى تصريحات تليفزيونية، أنه اتخذ هذا القرار بعد بطولة العالم الأخيرة التى أقيمت فى مصر يناير الماضى.

وحقق الأحمر، العديد من البطولات على الصعيد الإفريقى مع المنتخب، ونجح فى حصد العديد من الألقاب الفردية فى بطولات العالم.

توج الأحمر، مؤخرا مع فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك بلقب بطل دورى المحترفين للموسم المحلى 2020/2021 بالفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 17/18، فى إطار لقاء القمة الفاصلة التى أقيمت مساء الإثنين الماضى، لتحديد بطل دورى المحترفين على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.