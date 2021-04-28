شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية بطولة أهلاوية.. ثنائية حمراء فى شباك أورلاندو بيراتس تعلن التتويج الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار التاريخ نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 139 بطولة خلال 114 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وفى 10 نوفمبر 2013 ، توج النادى الاهلى بطلا لدوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على ضيفه أورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي 2-صفر على ملعب "المقاولون العرب" في الجبل الأخضر في القاهرة في إياب الدور النهائي .

وبدأ المدير الفنى للاهلى محمد يوسف وقتها المباراة بالتشكيلة ذاتها التي خاضت مباراة الذهاب في جوهانسبورج وضمت شريف اكرامى وشريف عبد الفضيل ووائل جمعة ومحمد نجيب وسيد معوض واحمد فتحي وحسام عاشور وعبدالله السعيد ومحمد ابو تريكة ووليد سليمان واحمد عبد الظاهر.

وسجل محمد ابو تريكة الهدف الأول للأهلى في الدقيقة (54) ثم أضاف أحمد عبد الظاهر الهدف الثانى في الدقيقة (78) من عمر المباراة ،واكمل الاهلي المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد مدافعه شريف عبد الفضيل في الدقيقة 83 لتلقيه الانذار الثاني.

وكان الفريقان تعادلا 1-1 ذهابا في جوهانسبورج، علما بأنهما التقيا في الدور ربع النهائي (دور المجموعات) وفاز اورلاندو بثلاثية نظيفة ذهابا على ملعب الجونة، وتعادلا سلبا ايابا في جوهانسبورج.