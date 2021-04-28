ملف الثلاثاء.. موعد اعتزل "الأحمر".. وفوز الأهلي أمام المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث يوم الثلاثاء:

أحمد الأحمر: سأعتزل اللعب الدولي عقب أولمبياد طوكيو

رفعت: طريقتنا نجحت أمام الأهلي.. وواجهت 3 لاعبين في جبهتي

كرة سلة.. الأهلي يتجاوز الزمالك ويتأهل لنهائي كأس مصر

عبد الحفيظ: لو تعرض ريال مدريد وبرشلونة لنفس هذا الضغط سيتأثر الأداء سلبياً

الزمالك: لا يوجد ما يثبت إصابة لاعب يد الأهلي بكورونا

تنفيذية الزمالك: هناك من نقل كلام خاطيء على لسان نبيه لكارتيرون.. ولا يوجد خلاف

نائب رئيس المصري: لا أتفق مع موسيماني.. لعبنا والأهلي فاز.. والتحكيم ظلمنا

علي ماهر: أفضل سيناريو تحقق أمام الأهلي

موسيماني يكشف.. لماذا تفوق المصري على الأهلي رغم خسارته.. "سبب وحيد"

خاص.. الأهلي يتجه لإراحة ثنائي الفريق أمام الجونة

سامي قمصان: الإجهاد أصبح أمرا واقعا.. وأشكرهم على جهدهم أمام المصري

شريف يتجاوز أوباما ويشعل منافسة رباعية في صدارة الهدافين

إلغاء قرار طرد مدافع ويستهام وعقوبة الإيقاف

بنزيما يعادل راؤول ويصبح رابع هدافي دوري أبطال أوروبا

الخليج 365 يكشف كواليس أزمة ما قبل مباراة المصري والأهلي

أبو تريكة: مباراة مصر والجزائر فرصة لتلطيف الأجواء

الأهلي يُقلص الفارق المؤقت مع الزمالك على الصدارة بثنائية أمام المصري