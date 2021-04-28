استادات : سيتى كلوب أسوان يهدف لتقديم أبطال أوليمبيين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد سيف الوزيرى، رئيس مجلس إدارة شركة استادات ,محمد مرجان، نائب رئيس مجلس الإدارة، أن من الخدمات المهمة التى يقدمها نادى سيتى كلوب، فرع أسوان بعد افتتاحه رسميا الأحد الماضى، مدرسة ألعاب القوى، لاعداد أبطال، خاصة فى رياضة العدو، توظيفا للتكوين الجسماني، ومقاييس اللياقة البدنية لأبناء المحافظة، لتكون مفرخة للمواهب، تمثل مصر فى الدورات الأوليمبية، والبطولات الدولية، وحصد الميداليات المختلفة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة استادات، ونائبه، أن اهتمام اندية سيتى كلوب فى المحافظات المختلفة، بجانب تقديم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ورياضية، هى إعداد أبطال فى كافة الألعاب المختلفة، لتمثيل مصر فى البطولات الدولية، وحصد الميداليات.

وأشار الثنائي إلى أن طقس محافظة أسوان، والتكوين الجسماني والبدنى لشباب المحافظة، بيئة خصبة، لإعداد وتفريخ أبطال فى هذه الرياضة، إذا ما وضعنا فى الاعتبار أن أهم العدائين فى العالم، من إفريقيا، وتحديدا من كينيا.

يذكر أن نادى سيتى كلوب فرع أسوان، تم افتتاحه مساء الأحد الماضى، وسط حضور مكثف من مسؤولى شركة استادات الوطنية، والمسؤولين التنفيذيين والشعبيين والرياضيين، فى المحافظة، وأثنوا جميعا على الخدمات التى يقدمها سيتى كلوب لأهالي أسوان.