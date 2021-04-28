رئيس جهاز اليد بالزمالك: لماذا قدّم الأهلي نتيجة تحليل إبراهيم المصري قبل مباراتنا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال حمادة عبدالباري، رئيس جهاز اليد لنادي الزمالك، إنهم حين سألوا اتحاد الكرة قبل مباراة نهائي الكأس أمام الأهلي عن التحاليل المطلوبة بخصوص كورونا رد الاتحاد عليهم بعدم الحاجة لها.

وأضاف عبدالباري، خلال مداخلة أُجريت معه بفضائية الزمالك، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء:"لماذا أرسل الأهلي نتائج التحاليل رغم عدم طلب اتحاد اليد لها، إبراهيم المصري كان يجلس في المدرجات بكمامة ثم أجرى عمليات الإحماء بالكمامة قبل أن يتم الدفع به في الدقائق الأخيرة ولم يحتفل حتى مع زملائه".

وأتم رئيس جهاز اليد لنادي الزمالك تصريحاته قائلاً:"إبراهيم المصري وتد في خط الدفاع ولكنه شارك مُصاباً بكورونا أمام الزمالك، الأهلي قدم نتائج اختبار رابيد تيست والمعترفه به تحليل PCR الذي حين سألنا اتحاد الكرة بخصوصه قبل اللقاء أخبرنا بعدم الحاجة له".

وكان الأهلي قد توّج ببطولة كأس مصر للمرة الثامنة بعد تغلبه على الزمالك بنتيجة 26-23، في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما على صالة حسن مصطفى بأكتوبر.