أحمد الأحمر: سأعتزل اللعب الدولي عقب أولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

كشف قائد فريق نادي الزمالك لكرة اليد، أحمد الأحمر، عن موعد اعتزله اللعب مع المنتخب الوطني بعد مسيرة حافلة بقميصه.

وقال الأحمر، خلال حلوله ضيفاً بفضائية أم بي سي مصر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء:"قررت اعتزال اللعب الدولي عقب أولمبياد طوكيو القادمة".

وشارك أحمد الأحمر في قيادة الزمالك للتتويج بالموسم المنصرم من بطولة الدوري المصري لكرة اليد بخلاف الوصول مع منتخب مصر للمركز السابع ببطولة كأس العالم لليد الماضية التي استضافتها مصر.

وكان الزمالك قد نشر بياناً مؤخراً على حسابه الخاص بكرة اليد، مشيراً إلى حصول الأحمر على 55 بطولة مع الأندية والمنتخب منها 29 بطولة محلية وقارية مع ناديه، بخلاف كونه الهداف التاريخي لكأس العالم للأندية وأكثر لاعبي كرة اليد في العالم تتويجا بالبطولات القارية في التاريخ وأكثر رياضي تحقيق للبطولات القارية.

يُذكر أن أولمبياد طوكيو ستستمر خلال الفترة ما بين 22 يوليو المقبل حتى 8 أغسطس 2021.