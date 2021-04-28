تنفيذية الزمالك: هناك من نقل كلام خاطيء على لسان نبيه لكارتيرون.. ولا يوجد خلاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بالزمالك، أنه لا يوجد خلاف فني أو إداري بين باتريس كارتيرون المدير الفني وأسامة نبيه المدرب العام للفريق.

وقال عبد الله في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد": "لا يوجد خلاف فني بين كارتيرون واسامة نبيه، ونقل بعض الكلام الخاطيء على لسان نبيه لكارتيرون والامر انتهى في نفس اليوم".

وأضاف: "نبيه تواجد بشكل طبيعي في المعسكر، ومجلس الادارة أنهى الموضوع، ولا يعني أن بعض الاشاعات تصل لكارتيرون أن هناك أزمة".

وتابع: "لا ينفع أن تخبي أزمة في عصر السوشيال ميديا، نحن خرجنا وقلنا أن هناك أزمة ولكن تم حلها، وهناك قيادة حكيمة من مجلس الإدارة".

واختتم إبراهيم عبد الله تصريحاته: "من يريد الحديث فليتحدث، وكارتيرون لم يطلب أن يرحل نبيه ونفس الأمر بالنسبة لأسامة نبيه الذي لم يتقدم باستقالته، ولا يوجد خلاف فني ولا إداري بينهما".